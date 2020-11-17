За десять месяцев текущего года на Белорусской железной дороге было зафиксировано 80 случаев непроизводственного травматизма: это на семь меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом проинформировали в БЖД.
Число пострадавших стало меньше – оно сократилось на семь человек (с 87 до 80). Среди них – пять несовершеннолетних (трое погибли).
Более 40% от общего количества травмированных находились в состоянии алкогольного опьянения на момент происшествий.
Также произошло два случая травмирования током контактной сети.
В БЖД отметили: несчастные случаи на железной дороге в основном происходят потому, что люди не следуют элементарным мерам безопасности. Многие из них находятся в зонах повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, безответственно относятся к собственной безопасности: разговаривают по мобильному телефону, переходят пути в наушниках. Есть и водители, нарушающие правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
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В БЖД рассказали, сколько человек погибло на железной дороге за январь – октябрь
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