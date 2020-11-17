В БЖД рассказали, сколько человек погибло на железной дороге за январь – октябрь

Число пострадавших стало меньше – оно сократилось на семь человек (с 87 до 80). Среди них – пять несовершеннолетних (трое погибли).Более 40% от общего количества травмированных находились в состоянии алкогольного опьянения на момент происшествий.Также произошло два случая травмирования током контактной сети.В БЖД отметили: несчастные случаи на железной дороге в основном происходят потому, что люди не следуют элементарным мерам безопасности. Многие из них находятся в зонах повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, безответственно относятся к собственной безопасности: разговаривают по мобильному телефону, переходят пути в наушниках. Есть и водители, нарушающие правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.