В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией

С 20 марта и до снятия ограничений не будет курсировать состав № 64/63 Минск — Новосибирск, с 22 марта — поезда №№ 308/307 Барановичи — Саратов, 390/389 Минск — Анапа, 236/237 Минск — Москва — Минск, 221/222 Брест — Москва и Минск — Москва.С 23 марта отменяются составы №№ 66/65 Минск — Мурманск, 76/75 Гомель — Москва, 302/301 Минск — Адлер, 104/103 Брест — Новосибирск, 150/149 Минск — Минеральные Воды, 328/327 Минск — Казань, 134/133 Минск — Архангельск.В БЖД напомнили, что с 18 марта до 1 мая временно ограничивается въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства, в том числе приезжающих из Беларуси, а также граждан Беларуси. БЖД убедительно просит пассажиров принимать это во внимание при планировании поездки на поезде в Россию. При этом из России белорусы могут возвращаться в страну на поезде без ограничений.Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Об изменениях в графике движения международных пассажирских поездов и порядке возврата проездных документов информируют дополнительно.Актуальную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах, с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, по телефону (+375) 222-39-25-47).