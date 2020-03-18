Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.37
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией

В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией

Международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом, до 00.00 23 марта будут курсировать по существующему графику, пишет БЕЛТА.



С 20 марта и до снятия ограничений не будет курсировать состав № 64/63 Минск — Новосибирск, с 22 марта — поезда №№ 308/307 Барановичи — Саратов, 390/389 Минск — Анапа, 236/237 Минск — Москва — Минск, 221/222 Брест — Москва и Минск — Москва.

С 23 марта отменяются составы №№ 66/65 Минск — Мурманск, 76/75 Гомель — Москва, 302/301 Минск — Адлер, 104/103 Брест — Новосибирск, 150/149 Минск — Минеральные Воды, 328/327 Минск — Казань, 134/133 Минск — Архангельск.

В БЖД напомнили, что с 18 марта до 1 мая временно ограничивается въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства, в том числе приезжающих из Беларуси, а также граждан Беларуси. БЖД убедительно просит пассажиров принимать это во внимание при планировании поездки на поезде в Россию. При этом из России белорусы могут возвращаться в страну на поезде без ограничений.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Об изменениях в графике движения международных пассажирских поездов и порядке возврата проездных документов информируют дополнительно.

Актуальную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах, с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, по телефону (+375) 222-39-25-47).
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В субботу стартует второй этап продаж билетов на «Славянский базар»
Студентка БГСХА установила четыре рекорда Беларуси по классическому пауэрлифтингу
Правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медицинских товаров
Торговля присоединяется к рекомендациям по соблюдению положений Доктрины продбезопасности
В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе — впервые в формате 4К
Ученые рассказали, как долго коронавирус живет на разных поверхностях
"Евровидение" отменили
В Могилеве менеджер турагентства отправляла своих клиентов в липовые туры за реальные деньги
Что происходит на российской границе после введения запрета на въезд иностранцев
Кочанова: коммуникация власти и населения крайне важна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
В спину
Районный этап проекта «Во славу общей Победы!» прошел в Житковичском районе
Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей
Профессор психологии рассказал, почему люди массово скупают туалетную бумагу
25 человек дозвонились на "прямую линию" с Кочановой
В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией
Белорусы при возвращении транзитом через Москву должны вылететь домой в течение суток
На Брестчине некоторые хозяйства закончили сев ранних яровых
В России завершили расследование уголовного дела историка Соколова, убившего молодую сожительницу
В этом году в Брестской области построят 41 станцию обезжелезивания
Обновленные банкноты номиналом 20 и 50 рублей будут введены в обращение с 23 марта
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Секретный код иммунитета
Авторы
СКАНИРУЙТЕ