В Быхове сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя

В оперативно-дежурную службу Быховского РОВД поступила информация, что в центре Быхова на берегу озера Колосовское пьяный водитель управляет автомобилем Renault Megan Scenic.Выехавшие на место сотрудники ГАИ оперативно задержали 54-летнего местного рыбака, который после распития спиртных напитков планировал ехать домой.Его освидетельствование показало наличие 1,3 промилле алкоголя.Мужчина получил штраф размером 200 базовых величин, его лишили права управления транспортными средствами на пять лет.