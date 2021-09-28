В Быхове сотрудники ГАИ предотвратили угон автомобиля

Фото: УВД Могилевского облисполкома

Во дворе пятиэтажного дома они заметили ВАЗ, за рулем которого в салоне находился нетрезвый парень. Он вытащил провода из приборной панели и пробовал их скрутить, чтобы завести автомобиль.

– При приближении правоохранителей молодой человек попытался скрыться, однако вскоре был задержан в одном из дворов недалеко от указанного места, – отметила старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Могоблисполкома Юлия Холомеева.

Несостоявшимся угонщиком оказался 20-летний безработный местный житель. Накануне он поссорился с девушкой и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать чужой автомобиль. Парень вскрыл замок и проник в салон, правда, довести до конца преступный умысел помешали сотрудники милиции.

Возбуждено уголовное дело.