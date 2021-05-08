В Быхове открыли памятный камень «Защитникам Быховщины от благодарных потомков»

Правнучка Героя Советского Союза Гуляма Якубова, представители посольств Киргизии, Узбекистана, Российской Федерации собрались сегодня на аллее Героев в Быхове, чтобы открыть памятный камень «Защитникам Быховщины от благодарных потомков».







- Мы рады видеть вас на нашей прекрасной и героической Быховской земле. Отрадно, что в истории наших народов есть даты, которые нас объединяют, которые мы храним в наших сердцах, на которых мы воспитываем нашу молодежь. Одним из таких праздников является День Великой Победы! – обратился к собравшимся председатель Быховского райисполкома Дмитрий Мартинович. - За нашу мирную жизнь мы благодарны дедам и прадедам, сыновьям великого государства, державы-Победителя. Вклад в эту победу внес каждый народ, каждая национальность, представители каждой из 15 союзных республик. Многие из них отдали свои жизни, освобождая родную землю от гитлеровской чумы. На территории Быховского района находится 77 воинских захоронений, в которых нашли покой более восьми тысяч красноармейцев, офицеров и партизан. Десятки из них были удостоены высокого звания «Герой Советского Союза» или стали полными кавалерами «Ордена Славы». Некоторые – посмертно. Помнить об их подвиге – наша прямая обязанность и священный долг.





Правнучка Героя Советского Союза Гуляма Якубова Мария Семенцова благодарна за столь чуткое отношение к памяти героев-освободителей:

- Я с детства была наслышана о своем прадедушке, но не знала, где именно он похоронен, где погиб. Лет 7 назад семья вплотную занялась изучением этого вопроса, по архивным сведениям, книгам, удалось установить, что он погиб и покоится здесь, в Быховском районе. Несколько лет назад, помню, мы побывали на Лудчицкой высоте, которую защищал наш героический предок, а еще – в местном районном музее. Его сотрудники, стоило им меня увидеть, воскликнули, мол, тут никакая генетическая экспертиза не нужна – копия прадед-герой!





Уроженец села Мирзаабад, узбек Гулям Якубов в годы войны был командиром роты автоматчиков 556-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта. Особо отличился в боях за освобождение Белоруссии. В ночь на 24 июня 1944 года рота автоматчиков капитана Якубова прорвалась в глубину обороны противника в районе деревни Лудчицы. Оказавшись отрезанной от других подразделений полка, рота капитана Якубова за 20 часов отразила более 40 атак превосходящих сил противника, понесла значительные потери, но удержала захваченный рубеж. За этот бой капитан Якубов и был удостоен звания Героя Советского Союза. Посмертно.





Сегодня на поле у Лудчицкой высоты, названной «Высотой героев» увековечены горельефы пяти бойцов, за битву на высоте удостоенных звания Героя Советского Союза. Помимо Якубова это: старший лейтенант Владимир Мартынов, рядовой Сундуткали Искалиев (они тоже погибли), командир минометной роты Петр Виниченко, капитан Галактион Размадзе, старший сержант Иван Борисевич.









Спустя много лет после войны сюда, поклониться праху павших товарищей приезжал Галактион Размадзе. Которого тоже считали погибшим на Лудчицкой высоте (он получил более 20 ранений). В 2018 году здесь был праправнук Сундуткали Искалиева, школьник… И вот теперь прибыли представители посольств Киргизии, Узбекистана, Российской Федерации. Возложив цветы к монументу и к открывшемуся сегодня памятному камню, они желали одного – мира. И чтобы к таким вот местам не зарастала народная тропа. Потому что живые всегда должны помнить тех, кто не вернулся с поля боя.

kislyak@sb.by

Фото Екатерины ГУРСКОЙ.