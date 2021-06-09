В Буйничах покажут элементы воздушного боя времен Великой Отечественной войны

Театрализованный воздушный бой станет частью посвященного Дню Независимости Беларуси праздничного мероприятия, которое пройдет на Буйничском поле 3 июля.
Фото: БЕЛТА
В небо поднимутся три самолета Як-55: скоростные, легкие, маневренные. Два изобразят советскую технику, еще один – вражескую.
- Это будет не какое-то конкретное сражение, мы воссоздаем элементы воздушных боев, в целом характерных для времен Великой Отечественной войны, - уточнил председатель Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ Александр Мазур. – Подготовка техники и репетиции уже идут полным ходом. Тщательно продумываем и вопросы безопасности, находящейся во главе угла.
Вечером того же дня на мемориальном комплексе «Буйчниское поле» зрители увидят показательные прыжки парашютистов. В воздухе с огромным белорусским флагом будет кружить вертолет.
А что еще?
Могилевская областная организационная структура ДОСААФ примет участие и в ряде других мероприятий.
Международный автопробег «Содружество: от Буга до Байкала», в маршрут которого входят многие города Беларуси и России, прибудет в Могилевскую область 23 июня.
- В этот день митинги и торжественные возложения цветов, встречи ветеранов с молодежью пройдут в Бобруйске у могилы генерал-майора танковых войск Бориса Бахарова и в Могилеве на Буйничском поле, - рассказывает Александр Мазур. - 24 июня посетим Костюковичи, где почтим память генерала армии Василия Маргелова.
Напомним, автопробег посвящен 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 60-летию первого полета человека в космос, близящемуся 95-летию создания ДОСААФ. Участники совершают привалы в знаковых для белорусов и россиян местах и проводят торжественные мероприятия у памятников, обелисков, мемориалов. Цель - сохранение у граждан Союзного государства исторической памяти о подвиге советского народа, борьба с фальсификацией истории Второй мировой войны, развитие и укрепление связей между городами-героями и городами воинской славы на маршруте автопробега.
На фестивале «Александрия собирает друзей», запланированном на 10 июля, Могилевский аэроклуб порадует зрителей фигурами высшего пилотажа.
А 15-17 июля в Бобруйске в преддверии Олимпийских игр ДОСААФ организует тематический квест. Молодежь ждут более 20 точек с заданиями. Желающие смогут посмотреть на город с высоты птичьего полета во время обзорных экскурсий на самолете или вертолете.
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В Буйничах покажут элементы воздушного боя времен Великой Отечественной войны
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