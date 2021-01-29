В Бухаресте произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19: четверо погибли

Это случилось сегодня утром, причины пока неизвестны.В больнице сообщили, что 102 человека были эвакуированы из здания. Среди них есть пациенты со средними и тяжелыми формами COVID-19. Многие из них были подключены к аппаратам ИВЛ. Часть пациентов была распределена в нетронутых огнем корпусах больницы. Более сорока человек направлены в соседний госпиталь.По состоянию на сегодня около 7,7 тыс. пациентов с COVID-19 находятся на лечении в больницах по всей Румынии, в том числе 989 человек – в отделениях интенсивной терапии. В стране с начала пандемии зарегистрировано 721 513 случаев коронавируса и 18 105 смертей.