В Будславе определили алгоритм восстановления после пожара и других работ по реконструкции одного из самых известных костелов Беларуси

, – обозначил Александр Турчин.Также губернатор подчеркнул, что государство всегда учитывало интересы католиков, как, впрочем, представителей всех религиозных конфессий.я.д. БудславТакже бискуп Александр обозначил, что налажено эффективное сотрудничество с Министерством культуры, выработан совместный алгоритм действий по восстановлению Будславской святыни, которая является памятником архитектуры и истории.