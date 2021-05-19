В Будславе определили алгоритм восстановления после пожара и других работ по реконструкции одного из самых известных костелов Беларуси

Сегодня в Будславе председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел рабочую встречу по вопросу восстановления костела Успения Пресвятой Девы Марии. Вместе с представителями Католической церкви и руководителями организаций, которые будут задействованы в ремонтных работах, определен алгоритм действий:
– Главная задача сейчас – сделать временную кровлю, чтобы ограничить доступ влаги внутрь храма, – обозначил Александр Турчин. –Более сложная – подготовить проектно-сметную документацию, ведь проблемы здесь не только с повреждениями, которые наступили вследствие пожара. Необходимо еще осуществить укрепление фундамента, есть проблемы с гидроизоляцией и в целом необходимо продумать план реставрации храма, его внутреннего убранства. Это серьезные проекты, в том числе по времени реализации. Представление по объемам, масштабам и суммам мы получим после изготовления проектно-сметной документации. Сейчас главное – укрыть храм от внешнего воздействия. И сделать это надо в очень сжатые сроки.
Также губернатор подчеркнул, что государство всегда учитывало интересы католиков, как, впрочем, представителей всех религиозных конфессий.
– Вокруг этой темы в последнее время развернулось много инсинуаций. Участие в восстановлении храма граждан – взаимодополняющая часть общего дела. Мы благодарны всем людям и юридическим лицам, которые жертвуют на ремонт. Государство в стороне не останется. Президент по этому поводу высказался четко и ясно.
Директор НПУП «Стройреконструкция» Белорусского общественного объединения архитекторов и деятелей строительных наук Геннадий Малашук:
– По договору, заключенному с религиозной общиной Будславского костела, мы выполняем работы по обследованию здания после пожара. Оно пострадало довольно сильно. Температура пожара была более 1000 градусов, кровельная медь плавилась. Естественно, все деревянные конструкции были уничтожены, пострадал деревянный купол, оштукатуренный изнутри, с уникальными фресками. Сейчас представители «Белреставрации» определяют объем работ, который надо выполнить. Работы ведутся. Предварительное заключение о последствиях пожара будет выдано 30 мая, окончательное – 30 июня.
Вспомогательный епископ Минско-Могилевской Архиепархии, председатель специальной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и восстановлению костела Успения Пресвятой Девы Марии в д. Будслав Александр Яшевский:
– У першую чаргу варта адзначыць, што калі здарыўся пажар, настаяцель парафіі Буцлаўскай, вернікі, сем’і, якія прыбывалі тут на духоўных практыкаваннях, далучыліся да таго, каб ратаваць касцёл і галоўныя каштоўнасці, якія ёсць у Буцлаўскім санктуарыі – найсвяцешы сакрамэнт, ікону Маці Божай Буцлаўскай. І мы дзякуем Богу, што менавіта самая вялікая рэліквія не толькі для каталікоў Беларусі, але і праваслаўных вернікаў захавалася. Яна не пашкоджана. Варта адзначыць, што ўсе каштоўнасці Буцлаўскага санктуарыя былі захаваныя, нават унікальны арган.
Также бискуп Александр обозначил, что налажено эффективное сотрудничество с Министерством культуры, выработан совместный алгоритм действий по восстановлению Будславской святыни, которая является памятником архитектуры и истории.
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В Будславе определили алгоритм восстановления после пожара и других работ по реконструкции одного из самых известных костелов Беларуси
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