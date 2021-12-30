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  2. В Буда-Кошелевском районе в загоревшемся из-за свечи доме погибла пожилая хозяйка

В Буда-Кошелевском районе в загоревшемся из-за свечи доме погибла пожилая хозяйка

Трагедия произошла в агрогородке Рогинь незадолго до полуночи. Соседи, увидев дым из жилой постройки, вызвали спасателей. 


Огнеборцы ликвидировали пожар. Тело хозяйки дома 1939 года рождения обнаружили без признаков жизни в прогаре пола в комнате с очагом возгорания. Огонь повредил имущество в доме, закопчены стены и потолок.  

– В качестве версии бедствия рассматривается неосторожное обращение с огнем при использовании свечи, –  сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Ведется расследование.

Фото МЧС. 

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