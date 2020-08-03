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В Буда-Кошелевском районе такси насмерть сбило велосипедиста

Трагедия произошла на автодороге Буда-Кошелево – Уваровичи – Калинино в темное время суток.

– 55-летний водитель автомобиля-такси ВАЗ (по предварительной информации, с признаками опьянения) сбил 44-летнего велосипедиста, который двигался попутно по правому краю проезжей части. От полученных травм велосипедист скончался на месте. Он был обозначен световозвращающими элементами, – рассказали подробности в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

По факту ДТП с гибелью человека СК возбудил уголовное дело, водитель такси задержан.


Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

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