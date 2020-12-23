В Буда-Кошелевском районе столкнулись Peugeot и МАЗ – водитель легковушки погиб

Смертельное ДТП произошло на 382-м километре автодороги М8 граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины, неподалеку от деревни Красный Октябрь.
– По предварительной информации, 48-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ с прицепом, которым управлял 31-летний водитель, – сообщает официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.
На место происшествия выехали сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, дорожники. Обстоятельства происшествия уточняются.
Правоохранители призывают к осторожному вождению в зимних условиях.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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