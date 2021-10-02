В Буда-Кошелевском районе столкнулись две легковушки - одного из водителей деблокировали спасатели

ДТП произошло на автодороге Р-38, вблизи деревни Рудня. Столкнулись автомобили Lada Vesta и Opel Vectra. При жестком контакте легковушек водителя иномарки зажало. Чтобы его вызволить, на место происшествия вызвали спасателей.





- В спасении участвовали пять человек. С помощью специального инструмента они вскрыли водительскую дверь и освободили водителя 1967 года рождения. Его передали медикам «скорой», которые доставили пострадавшего в районную больницу,- рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.





Фото МЧС.

