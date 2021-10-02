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  2. В Буда-Кошелевском районе столкнулись две легковушки - одного из водителей деблокировали спасатели

В Буда-Кошелевском районе столкнулись две легковушки - одного из водителей деблокировали спасатели

ДТП произошло на автодороге Р-38, вблизи деревни Рудня. Столкнулись автомобили Lada Vesta и Opel Vectra. При жестком контакте легковушек водителя иномарки зажало. Чтобы его вызволить, на место происшествия вызвали спасателей. 


- В спасении участвовали пять человек. С помощью специального инструмента они вскрыли водительскую дверь и освободили водителя 1967 года рождения. Его передали медикам «скорой», которые доставили пострадавшего в районную больницу,- рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.


Фото МЧС. 

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