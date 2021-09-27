В Буда-Кошелевском районе столкнулись иномарка и УАЗ – пострадали трое

Столкновение произошло на автодороге "Подъезд к Гомелю" от автодороги М8. Автомобиль Renault Laguna двигался в сторону Гомеля.





–33-летний водитель при обгоне автомобиля УАЗ не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ним. УАЗом управлял 54-летний водитель. От жесткого контакта легковушка легла на крышу, пострадали оба водителя и 23-летняя девушка-пассажир иномарки, – рассказала подробности ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.





Проводится расследование.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



