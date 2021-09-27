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  2. В Буда-Кошелевском районе столкнулись иномарка и УАЗ – пострадали трое

В Буда-Кошелевском районе столкнулись иномарка и УАЗ – пострадали трое

Столкновение произошло на автодороге "Подъезд к  Гомелю" от автодороги М8. Автомобиль Renault Laguna  двигался в сторону Гомеля.


–33-летний водитель при обгоне автомобиля УАЗ не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ним. УАЗом управлял 54-летний водитель. От жесткого контакта  легковушка легла на крышу, пострадали оба водителя и 23-летняя девушка-пассажир иномарки, – рассказала подробности ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.


Проводится расследование.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.  


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