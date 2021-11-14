В Буда-Кошелевском районе на железной дороге погиб местный житель

Трагедия произошла на 255 километре перегона Буда-Кошелевская - Солтановка (остановочный пункт Забабье) в вечернее время. Проходил скорый поезд Гомель - Москва. Местный житель 1964 года рождения лежал справа по ходу движения состава. Машинист заметил его, подал упреждающий сигнал и применил экстренное торможение. Избежать смертельного травмирования человека не удалось. Он скончался на месте происшествия.
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- Предположительно пешеход, который был в состоянии алкогольного опьянения, мог спотыкнуться и упасть, что будет выяснено в ходе проверки РОСК,- рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.
Это двенадцатое происшествие на железных дорогах региона сначала года. Большинство из них закончились летальным исходом. За аналогичный период прошлого года происшествий было девять.