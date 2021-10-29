SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Буда-Кошелевском районе на пожаре в своей квартире погибла пожилая сельчанка

В Буда-Кошелевском районе на пожаре в своей квартире погибла пожилая сельчанка

Трагедия произошла в деревне Красное Знамя глубокой ночью. Соседи обнаружили возгорание в трехкомнатной квартире первого этажа  жилого дома на несколько жильцов и поспешили вызвать спасателей. Однако хозяйку 1950 года рождения спасти не удалось: ее тело без признаков жизни обнаружили в комнате с очагом возгорания.


– В качестве версии бедствия рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования, – уточняют в Гомельском областном управлении МЧС.


Обстоятельства трагедии уточняются.


Фото МЧС

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы