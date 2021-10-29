В Буда-Кошелевском районе на пожаре в своей квартире погибла пожилая сельчанка

Трагедия произошла в деревне Красное Знамя глубокой ночью. Соседи обнаружили возгорание в трехкомнатной квартире первого этажа жилого дома на несколько жильцов и поспешили вызвать спасателей. Однако хозяйку 1950 года рождения спасти не удалось: ее тело без признаков жизни обнаружили в комнате с очагом возгорания.





– В качестве версии бедствия рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования, – уточняют в Гомельском областном управлении МЧС.





Обстоятельства трагедии уточняются.





Фото МЧС

