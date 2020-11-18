Бригадир МТФ и ветврач сельхозпредприятия с января по август прошлого года совместно похитили 23 головы крупного рогатого скота. Как следует из материалов дела, они систематически давали указания работникам о погрузке живого товара на транспорт скупщиков.
Фото носит иллюстративный характер
Те, как и подчиненные, не знали об их преступных замыслах. Расчет за животных производился наличными деньгами. Нанесенный предприятию ущерб оценили в 69 тысяч рублей. Предприимчивых дам обвинили в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Районный суд вынес приговоры.
– Бригадир осуждена на 5 лет, ветврач – на 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, – сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.
Кроме того, осужденные будут выплачивать немалые штрафы и не смогут длительное время занимать подобные должности.
Фото: pixabay.com
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В Буда-Кошелевском районе бригадир и ветврач сельхозпредприятия получили серьезные сроки за хищение скота
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