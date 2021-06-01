Он развернулся в городской средней школе № 1. В его программе – конкурс рисунков на асфальте, фестиваль дворовых игр, тематические площадки, мастер-классы, ростовые куклы, танцевальный флешмоб «Танцуй с нами». Для ребят предусмотрены и сладкие подарки.
Всего в День защиты детей волонтеры движения «Доброе сердце» Гомельщины подготовили более 30 благотворительных мероприятий по всему региону.
– Очень важно, чтобы наши дети росли счастливыми, учились, развивались, занимались тем, что им нравится. БРСМ принимает самое непосредственное участие в создании праздничного настроения ребятам, старается, чтобы этот день запомнился, – говорит первый секретарь областной организации БРСМ Вероника Гудкова.
Фото Гомельской областной организации БРСМ
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В Буда-Кошелево волонтеры БРСМ «Доброе сердце» организовали масштабный праздник для детей
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