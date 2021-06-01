В Буда-Кошелево волонтеры БРСМ «Доброе сердце» организовали масштабный праздник для детей

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Всего в День защиты детей волонтеры движения «Доброе сердце» Гомельщины подготовили более 30 благотворительных мероприятий по всему региону.– говорит первый секретарь областной организации БРСМ Вероника Гудкова.Фото Гомельской областной организации БРСМ