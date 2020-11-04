30-летнего мужчину без чувств обнаружили на автомойке ОАО «Буда-Кошелево-агросервис». На место происшествия вызвали «скорую». Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.
Фото из архива
– Проверку проводит районный отдел СК, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, – сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
По предварительной информации, на теле умершего не обнаружено следов насилия.
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В Буда-Кошелево на автомойке нашли молодого мужчину без сознания
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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