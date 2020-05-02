В БРСМ рассказали, насколько востребованы у молодежи в интернете прямые эфиры с известными белорусами

Прямые эфиры в интернете с известными белорусами востребованы у молодежи, рассказала БЕЛТА заведующая Центром информационных и социальных технологий Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Наталья Столпинская.

- С учетом непростой эпидобстановки все мы вынужденно сегодня внесли в жизнь дополнительные коррективы и временно заменили живое общение на дистанционное. Когда в начале апреля союз молодежи запускал на своих площадках в соцсетях проект "I БРСМ I онлайн", мы постарались наполнить его встречами с популярными белорусскими исполнителями, ведущими, титулованными спортсменами, успешно опробовали фотосеты онлайн и даже квиз, - рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, в проекте "I БРСМ I онлайн" молодежной аудитории особо пришлись по душе полуторачасовые прямые эфиры в Instagram с заслуженным мастером спорта Беларуси, бронзовым призером Олимпийских игр, старшим тренером национальной команды по художественной гимнастике Любовью Черкашиной, а также знаменитым паралимпийцем, предпринимателем, общественным деятелем и мотивационным тренером Алексеем Талаем.

Алексей Талай призвал никогда не поддаваться провокациям и панике. Он рассказал, что на своем жизненном примере убедился: внутренний позитивный настрой, желание видеть себя в будущем способны помочь преодолеть многое. Ведь врачи не давали 16-летнему парню никаких шансов на жизнь, но ему удалось выжить благодаря любви и поддержке близких. Отец четверых детей пожелал молодежи всегда быть сильными личностями, помогать родителям, любить и жалеть их.

- Мы продолжим развивать наш онлайн-проект, а стримы с кумирами молодежи будем проводить постоянно, - отметила завцентром. - К 9 мая мы готовим квиз, посвященный 75-летию Победы. Уже сегодня молодежь активно включилась в интернет-челлендж фотографий "#Беларусьпомнит". Все наши аккаунты ко Дню Победы украсил символ республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы" - яблоневый цвет в сочетании с красно-зеленой ленточкой. К слову, в Instagram каждый желающий может прикрепить на свое селфи такую праздничную бутоньерку.