Шансы повторного заболевания COVID-19 гораздо выше в случае с дельта-штаммом, чем с мутацией "альфа", информирует ТАСС.
– Анализ госпитализации и смертельных исходов показывает, что вероятность тяжелого течения заболевания в случае со штаммом "дельта" как минимум настолько же велика, как и в случае со штаммом "альфа", но в этом вопросе еще сохраняется много неопределенности. Хотя лабораторные данные и несистематические отчеты уже давно говорили о возможности повышенного риска повторного заражения, теперь у нас есть признаки подтверждения подобных выводов на основании национальной статистики, – уточнила информацию Служба общественного здравоохранения Англии (PHE).
Вместе с тем известно, что в Британии за все время около 3,6 тыс. пациентов получили положительный результат на коронавирусную инфекцию, после чего выяснилось, что они заражены дельта-штаммом. Отмечается, что 58% людей из этого числа не получили прививку от COVID-19. При этом 22% пациентов, которым потребовалась госпитализация, прошли полный курс вакцинации.
Фото: pixabay.com
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В Британии сообщили о повышенном риске повторного заражения дельта-штаммом COVID-19
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