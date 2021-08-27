В Британии начнут платить за заражение коронавирусом

В лабораториях Британии специально выращивают коронавирус, чтобы заражать добровольцев, сообщает газета Daily Mail.
Отмечается, что британские ученые из Оксфордского университета намерены выплачивать заболевшим до 6,5 тысячи долларов в месяц (около 480 тысяч рублей). Эти методы применяются, чтобы разработать более эффективные средства лечения COVID-19.
Более сорока здоровых молодых добровольцев уже подверглись воздействию оригинального уханьского штамма под наблюдением. Но следующий этап предполагает исследование нового дельта-варианта коронавируса, который сейчас преобладает в стране.
Для добровольного участия в исследовании ученые набирают в группы жителей с крепким здоровьем в возрасте от 18 до 30 лет. У желающих принять участие не должно быть вредных привычек, хронических заболеваний и лишнего веса.
Великобритания – единственная страна, которая проводит научные испытания коронавируса на людях.
Фото: pixabay.com