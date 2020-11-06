Бывшая тюрьма XVIII века в британском графстве Корнуолл стала отелем, сообщает Lenta.ru.
Облик здания сохранен. Номера в гостинице – когда-то объединенные камеры. Тюремные коридоры также попытались сохранить, правда их украсили стеклянным потолком. В отеле откроют ресторан, бистро и бар.
Стоимость номера на ночь в таком отеле – от 130 фунтов стерлингов. Своих первых туристов отель примет в феврале 2021 года. Гостям предложат выбрать классический, семейный и губернаторский номера.
Бодминская тюрьма была построена в конце XVIII века, закрыли ее в 1927 году. Во времена Первой мировой войны в ее здании хранили сокровища Соединенного Королевства, включая Книгу судного дня и коронационные регалии монархов. На протяжении последних 20 лет тюрьма пустовала и была заброшенной, но там проводились экскурсии. Но экскурсии с открытием отеля не прекратятся – можно будет посетить ту часть здания, которая сохранила свой изначальный вид.
Фото: london-guides-transfers.ru
Опубликовано:
440
В Британии бывшая тюрьма стала отелем для туристов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter