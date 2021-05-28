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В Брестской таможне открыли фотоэкспозицию «Ветераны таможенной службы»

Сегодня в Брестской таможне открыли фотоэкспозицию «Ветераны таможенной службы». Она представлена  240 фотоснимками сотрудников, которые проработали свыше 20 лет в таможенных органах, а многие награждены  государственными наградами «За безупречную службу», «За трудовые заслуги», «За отличие в охране государственной границы».


Во время церемонии открытия заместитель начальника таможни, председатель общественной организации Виктор Веремеюк отметил, что для создания этой экспозиции было приложено немало творческих идей. Действующим сотрудникам таможни, достигшим 20 лет службы,  вручили нагрудные знаки отличия «Ветеран таможенной службы» Белорусской общественной организации таможенников.  Официальный представитель Брестской таможни Андрей Дубинко:

- Сегодня в Брестской таможне продолжают трудиться более 300 ветеранов, чей стаж работы в коллективе превышает 20 лет. 120 человек проработали более 25 лет, 8 сотрудников - свыше 35 лет, а  трое  должностных лиц  - 40 лет.


Кстати, мероприятие прошло в канун Дня ветерана таможенной службы. 29 мая 1918 года вышел декрет Совета народных комиссаров СССР «О разграничении прав центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений». Именно эта дата и стала Днем рождения советской таможенной службы. В 2014 году на конференции Белорусской общественной организации таможенников было принято решение определить дату 29 мая Днем чествования ветеранов таможенной службы Республики Беларусь.  



Фото: Брестская таможня
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В Брестской таможне открыли фотоэкспозицию «Ветераны таможенной службы»
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