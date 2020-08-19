В Брестской областной организации БОКК подвели итоги работы в период COVID-19 и наградили активных волонтеров

В Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста в среду подвели итоги работы в период пандемии, сообщает корреспондент sb.by.



Председатель областной организации Красного Креста Лариса Воронко искренне поблагодарила всех, кто помогал людям в непростой ситуации:



– В благом деле участвовали представители разных поколений, и всех их объединяла доброта. Волонтеров старшего возраста мы освободили от оказания помощи пожилым и одиноким людям. Однако они находили любую возможность, чтобы поддержать своих сверстников дистанционно, не оставить наедине. Мы также не должны забывать,что пандемия не закончилась. Медики говорят о возможном приходе второй волны COVID-19. Нужно быть к этому готовыми.



В период сложной эпидемиологической ситуации волонтеры Брестской области поддержали медработников. Их помощь получили 27 учреждений здравоохранения. Среди награжденных за добровольческую работу и оказание помощи нуждающимся –Ольга Явдосюк, Елена Мицюк, Серафима Валевская, Александр Веренич и другие.

Александр Веренич, к примеру, работает техником-массажистом в поликлинике № 3 Бреста. Он убежден, что личный вклад каждого человека очень важен:



– Медики с непростой эпидемиологической ситуацией столкнулись раньше других. Когда я увидел объявление в соцсетях о том, что Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста требуются волонтеры, то откликнулся не раздумывая, стал помогать людям. Их благодарность – лучшая для меня награда.