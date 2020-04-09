В Брестской областной детской больнице установили новый компьютерный томограф

сегодня поговорил с врачами, которые будут работать на РКТ, и посмотрел, как идут дела на стройплощадке у детской больницы:Сотрудники больницы показали руководителю области и новый реанимобиль, который приобретен в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина — 2014—2020».Фото Александра Шульгача