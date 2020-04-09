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В Брестской областной детской больнице установили новый компьютерный томограф

Новый рентгеновский компьютерный томограф установлен в Брестской областной детской больнице, в которой ежегодно получают помощь более 60 тысяч детей. До полусотни пациентов ежедневно смогут здесь пройти исследование головного мозга и всего тела, включая формирование изображений сердца и сосудов. На покупку РКТ и оборудования, а также реконструкцию помещения под установку затрачено 1,5 миллиона рублей. Деньги — бюджетные. 
 



Председатель Брестского облисполкома  Анатолий Лис сегодня поговорил с врачами, которые будут работать на РКТ, и посмотрел, как идут дела на стройплощадке у детской больницы:
 
— На Брестчине больше чем в других областях детского населения — 21,6%,  а обеспеченность педиатрическими койками пока низкая. Поскольку мы ставим целью качество и доступность медицины, было принято решение о пристройке нового лечебного корпуса на 120 коек, так как сейчас больница переполнена. А компьютерный томограф будет использоваться не только для детей, он будет востребован и у взрослого населения. В томограф включены специальные опции и протоколы. Автоматическое регулирование экспозиции обеспечивает невысокую дозу облучения для пациентов и оптимальное качество изображения.   
 


Сотрудники больницы показали руководителю области и новый реанимобиль, который приобретен в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина — 2014—2020». 
 
Фото Александра Шульгача
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