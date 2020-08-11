В Брестской области жатва вышла на финишную прямую

В лидерах на Брестчине по темпам уборки Столинский и Каменецкий районы, где на сегодняшнее утро убрано соответственно 99,9 и 99,3 процента зерновых и зернобобовых культур. По полтора-два процента площадей осталось сжать хлеборобам Пружанского, Ивановского районов.

В Каменецком районе жатву не завершило только одно хозяйство – ОАО "Александрия-Агро". Техника здесь работает на последних гектарах. На помощь местным аграриям пришли специалисты райагросервиса.

– Главное внимание сосредоточили на качестве уборки, – пояснил sb.by председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук. – С каждого гектара в этом сельхозпредприятии намолачивают по 48,6 центнера зерна. Урожай щедрый, и убрать его нужно без потерь.

Самая высокая отдача хлебной нивы в Каменецком районе в ОАО "Макарово-Агро" – 60,1 центнера с гектара. В ОАО "Беловежский" на круг получили по 58,5 центнера. Замыкает тройку ОАО "Александрия-Агро".

Валовой сбор зерна в каменецких хозяйствах превысил 117 тысяч тонн при средней урожайности 44,8 центнера с гектара. Примечательно, что все сельхозпредприятия прибавили как по валу зерна, так и по урожайности.

В Брестском районе жатва тоже вышла на финишную прямую. Убирать осталось меньше 5 процентов площадей. Урожайность – почти 47 центнеров с гектара. В ОАО "Агро-сад Рассвет" на круг получили по 65,6 центнера зерна, в ОАО "Остромечево" – по 53,8 центнера, в ОАО "За мир" – 49,3 центнера. За период страды заслуженные награды нашли многих лидеров. Первым из водителей, кто перевез тысячу, а затем 2 тысячи тонн зерна, в районе стал работник ОАО "Остромечево" Александр Давидюк. В хозяйстве он трудится более четверти века. За это время много раз становился лучшим водителем на транспортировке зерна.

Николай Вабищевич из этого же хозяйства стал первым в Брестском районе молодым комбайнером, которому покорился рубеж по намолоту в тысячу тонн. В "Остромечево" работает и лучший молодой водитель нынешнего сезона Александр Ашейчик.

В ОАО "Комаровка" трудится победитель прошлогоднего соревнования на уборке урожая в Брестской области – семейный экипаж Александра и Николая Ющуков. Раньше на самую высокую ступень пьедестала областных "Дажынак" комаровские лидеры поднимались неоднократно. Нынче первыми намолотили тысячу тонн зерна среди семейных экипажей.

Лучших хлеборобов района тепло поздравили председатель Брестского райисполкома Владимир Сенчук, глава Брестского обкома профсоюза работников АПК Александр Солоневич, лидер районной организации аграрного профсоюза Елена Просмыцкая.

В Брестской области на сегодняшний день собрали 1 миллион 228 тысяч тонн зерна при средней урожайности 40,8 центнера с гектара. Заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь сообщил, что кроме Столинского и Каменецкого на финишную прямую вышли Пружанский, Ивановский и другие районы. В области осталось обмолотить десятую часть зернового клина. По оперативной информации, 376 экипажей стали тысячниками, 337 водителей перевезли свыше тысячи тонн урожая.