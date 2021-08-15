﻿В Брестской области жатва вышла на финишную прямую

Проливные августовские дожди сдержали темпы уборки зерновых и зернобобовых культур в регионе. Настолько, что в отдельные дни аграрии обмолачивали только 0,2 - 0,5 процента площадей. По мере того как погода стабилизировалась, стала набирать ход и жатва.







В комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома sb.by сообщили, что на сегодняшнее утро в области убрано 93,6 процента из 336 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Прибавка за последнюю смену составила 2,25 процента. В последние дни она примерно на таком же уровне.

Валовой намолот зерна на Брестчине превысил 1,1 миллиона тонн, урожайность составляет 35,3 центнера с гектара. Озимой ржи собирают по 31 центнеру, пшеницы - по 43,7 центнера, тритикале - по 33 центнера на круг.





В счет госзаказа аграрии поставили свыше 90 тысяч тонн зерна - 78,8 процента к плану. По маслосеменам рапса доведенный объем перекрыт, пивоваренного ячменя государству реализовано 19 тысяч тонн - почти две трети от задания.

В Столинском районе, завершившем жатву первым не только в области, но и в стране, вчера отпраздновали "Дажынкі", чествуя хлеборобов, благодаря которым хлеб убрали в сжатый срок и превысили валовые показатели предыдущего сезона.

Среди ивановских хозяйств самый весомый каравай получился в ОАО "Агро-Мотоль", где намолотили свыше 10 тысяч тонн зерна при урожайности 43,4 центнера с гектара. Убрав свои поля, мотоляне пришли на помощь соседям, тем самым, приблизив финиш и у них.

В Жабинковском районе жатва постепенно тоже подходит к завершению. В ОАО "Рогознянский" хлеб убрали первыми. В ОАО "Вознесенский", ОАО "Ракитница" и других сельхозпредприятиях обмолачивают последние гектары. Директор "Ракитницы" Григорий Панасюк поделился, что после интенсивных дождей на некоторые участки тяжелой технике до сих пор войти проблематично:

- Но урожай радует. В среднем с гектара намолачиваем по 48 центнеров зерна - примерно на 15 центнеров больше, чем в прошлом году. Великолепную отдачу - на уровне 37,5 центнера с гектара - получили от озимого рапса, который уже убрали. Валовой сбор составил 770 тонн. С госзаказом рассчитались полностью. Часть маслосемян оставили в хранилище. На будущий год площади под рапс намерены расширять.





В ОАО "Вознесенский" площади под рапс тоже увеличивают с каждым сезоном. Если в нынешнем году отводили 226 гектаров, то на следующий запланировали уже 300.

- Экономически это оправданно, - считает Надежда Кондратюк, руководитель хозяйства, по урожайности зерновых культур и рапса стабильно входящего в первую десятку сельхозпредприятий Брестской области. - Отдачу всегда имеем хорошую. Этим летом она на уровне 35 центнеров с гектара, в том году была еще выше.

В хозяйствах Брестской области наряду с завершающейся жатвой набирает темпы сев озимых крестоцветных культур. Почву подготовили более чем на 53 тысячах гектаров - 89 процентах к отведенной площади, засеяли 4,66 тысячи гектаров.

kurets@sb.by

Фото Светланы КИСЛОЙ