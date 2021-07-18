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  2. В Брестской области жатва набрала обороты - намолочено более ста тысяч тонн зерна

В Брестской области жатва набрала обороты - намолочено более ста тысяч тонн зерна

Массовая уборка зерновых и зернобобовых культур в регионе стартовала в середине прошлой недели. В нее активно включились все 16 районов. На утро 18 июня сельхозпредприятия области намолотили свыше 123 тысяч тонн зерна при средней урожайности 36 центнеров с гектара. 


Отдача хлебной нивы несколько ниже, чем в прошлом году, но темпы страды выше, что вызвано аномально жаркой погодой. Чтобы не потерять урожай, подгоревшие участки нужно убрать безотлагательно. По ходу страды, когда комбайны перейдут на лучшие поля, урожайность должна подрасти. 

В ОАО "Крошин" Барановичского района уже убрали озимый ячмень, под который отвели 100 гектаров. Главный агроном хозяйства Василий Жолнерчук отметил, что эта культура, на которой, собственно, проверили комбайны на готовность к основной жатве, порадовала: 

- С каждого гектара намолотили в среднем по 78 центнеров зерна. Сейчас перешли на озимый рапс. Убираем в первую очередь пострадавшие от жаркой и засушливой погоды участки. На них получаем по 32 центнера маслосемян на круг. В целом под этой культурой 720 гектаров. Лучшие площади еще предстоит обмолотить. 

Весь зерновой клин, без учета кукурузы, в ОАО "Крошин" составляет 4380 гектаров. Пока на жатве задействовали 7 комбайнов - меньше половины от имеющихся в наличии. Когда созреют все культуры, готовы включить в работу остальную технику.

В Лунинецком районе в уборку зерновых и зернобобовых, озимого рапса также включились все сельхозпредприятия. На местном производственном участке ОАО "Пинский комбинат хлебопродуктов", расположенном в райцентре, первый автомобиль с зерном нового урожая принимали из ОАО "Вульковский рассвет". Водителя Николая Вереса, доставившего на МАЗе ценный груз, тепло встречали председатель Лунинецкого райкома профсоюза работников АПК Ольга Ермоленок, начальник производственного участка Сергей Савина. От районного аграрного профсоюза водителю, который первым привез зерно, по доброй традиции вручили памятный подарок. 


Сергей Савина рассказал, что в нынешнем году сельхозорганизации Лунинецкого района должны засыпать в государственные закрома 7 тысяч тонн зерна. 

В Брестской области, кроме ячменя, урожайность которого превышает 40 центнеров с гектара, убирают озимую рожь, пшеницу, тритикале и другие культуры. Ржи намолачивают в среднем по 30,3 центнера на круг - на 0,5 центнера больше, чем в прошлом году. Слабее, чем минувшим летом, урожайность пшеницы, тритикале, зернобобовых культур. Впрочем, пока убирают худшие площади. Аграрии рассчитывают, что по ходу страды отдача хлебной нивы станет лучше. 

Фото предоставлено Брестским обкомом профсоюза работников АПК
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