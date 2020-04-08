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  2. В Брестской области заготовили более 4250 тонн березового сока, почти 550 тонн напитка реализовали населению

В Брестской области заготовили более 4250 тонн березового сока, почти 550 тонн напитка реализовали населению

Сезон заготовки березового сока на Брестчине подходит к завершению. В нынешнем году он начался раньше обычного, однако из-за бесснежной зимы и частых перепадов температур в марте сокодвижение было медленным. Тем не менее по состоянию на 8 апреля в области заготовили 4255 тонн березовика, на переработку отправили 3700 тонн, 543 тонны реализовали населению.

Заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак рассказал sb.by, что в лидерах Ганцевичский, Лунинецкий и Ляховичский лесхозы:

— Их работники заготовили соответственно 974, 722 и 570 тонн полезного напитка. На переработку его поставляли для ОАО "Савушкин продукт", Ляховичского, Пружанского консервных заводов, Малоритского консервноовощесушильного комбината, Горынского агрокомбината в Столинском районе и других предприятий. 121,5 тонны березового сока реализовали на экспорт — в Литву.

В прошлом году в области заготовили 5992 тонны березовика. Нынче на такой показатель выйти не удастся. Впрочем, по объемам лесхозы Брестчины пока лидируют в республике. Цены на сок для населения не изменились в сравнении с минувшим годом. Приобрести его можно в лесничествах от 15 до 17 копеек за литр.

Готовый напиток, собранный и переработанный в нынешнем сезоне, уже можно купить в торговых точках. Между тем некоторые граждане попытались заготавливать этот природный эликсир в обход закона. С начала весны в Брестской области с помощью фотоловушек выявлено 13 таких фактов. К нарушителям применены меры воздействия, и они серьезные. В Брестском ГПЛХО напомнили, что граждане, игнорирующие правила заготовки, могут получить предупреждение или штраф до 20 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрено наказание рублем до 100 базовых величин, для юрлиц — до 500 базовых величин.

Фото Ивана Леончика

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