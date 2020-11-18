Брестским областным исполнительным комитетом утвержден Комплексный план дополнительных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в регионе во время подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями (осенне-зимний период-2020/2021), в соответствии с которым с сегодняшнего дня, 18 ноября, вводится масочный режим, сообщается на официальном сайте Брестского облисполкома.
В частности, жители региона должны использовать СИЗ органов дыхания на объектах и в организациях всех форм собственности Брестской области. Речь о торговых центрах, магазинах, объекта общественного питания (за исключением непосредственно времени приема пищи), аптеках, учреждениях здравоохранения, социального обслуживания населения, образования, спортобъектах (за исключением времени учебно-тренировочного процесса), административных зданиях, отделениях банков, связи, почты, объектах бытового обслуживания, учреждениях культуры, развлекательных объектах и общественном транспорте, в том числе маршрутках и такси.
«Несоблюдение принятого решения влечет ответственность руководителей субъектов хозяйствования в соответствии с действующими нормативными правовыми актами», – обратили внимание в Брестском облисполкоме.
Фото: БЕЛТА
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В Брестской области введен масочный режим
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