На Брестчине в последнее время участились угоны транспортных средств. С начала года их уже 75. В большинстве случаев владельцы авто оставляли ключи в замке зажигания, чем и воспользовались злоумышленники. Так, недавно в Кобрине 14-летний ученик 9-го класса вечером забрался в чужое авто, воспользовался тем, что владелец Volkswagen Golf забыл ключ в замке, и поехал кататься. Подросток не справился с управлением и бросил легковушку около автовокзала. Автомобиль обнаружили сотрудники ГАИ. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
Фото носит иллюстративный характер
– 13 декабря в деревне Оберовщина Каменецкого района угнали автомобиль со двора дома. В поле зрения милиции попал знакомый потерпевшего, который свершил преступление, будучи в нетрезвом состоянии. Автомобиль обнаружили через 10 минут после обращения в милицию с характерными признаками ДТП. В этот же день в Столинском районе угнали бус. Житель деревни Ремель обратился в милицию. Автомобиль обнаружили в соседней деревне в неисправном состоянии. Угонщик также был пьян. Во всех случаях следователями дана правовая оценка.
Фото: БЕЛТА
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В Брестской области в течение суток угнали два авто и бус
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