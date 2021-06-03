В Брестской области в этом году рассчитывают на щедрый урожай рапса

, – отметил Андрей Босак. –Виды на урожай сейчас тоже прекрасные. Если погода не подкачает, не будет продолжительных засух, в нынешнем сезоне в ОАО "Беловежский" рассчитывают получить урожайность озимого рапса на уровне 40 центнера с гектара. Технологически для этого сделано все, и площадь, отведенная под богатую белком культуру, внушительная – 1880 гектаров. В Каменецком районе это самый больший клин.В ОАО "Вознесенский" Жабинковского района тоже рассчитывают на высокую отдачу озимого рапса, как и в прошлом сезоне. Тогда с каждого гектара получили в среднем по 43 центнера маслосемян. Директор сельхозпредприятия Надежда Кондратюк констатирует, что рентабельность этой культуры составила около 27 процентов. Кстати, не только за счет прекрасной урожайности, но и благодаря минимизации затрат. К примеру, выращенное зерно досушили на поле, сэкономив немалые ресурсы на доработке. Урожай реализовали как в счет госзаказа, выполнив его в полном объеме, так и сверх доведенного плана. Для хозяйства эта культура выгодная. Ее площадь оставили на прежнем уровне, а валовой сбор в этом году рассчитывают увеличить за счет более высокой отдачи каждого гектара. Специалисты рассчитывают, что погода в июне будет благоприятной.В Брестской области в прошлом году собрали самый щедрый в истории урожай рапса, превысивший 140 тысяч тонн.Заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь рассказал sb.by, что осенью посевы оставили примерно на уровне предыдущего сезона, разместив культуру, предназначенную на зерно, более чем на 61 тысяче гектаров. Также озимый рапс сеяли на зеленый корм. Его уже убрали, получив неплохую прибавку к заготовленному из первого укоса трав сенажу и силосу.