В Брестской области в 2021 году открылся третий кабинет КТ – в Березе

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, который сегодня посещает Березовский район – первый регион после назначения его на должность руководителя Брестчины, пришел поблагодарить березовских медиков за работу в условиях пандемии и принял участие в открытии кабинета КТ:Аппарат марки «Сименс» стоимостью 772 тысячи рублей поступил в Березу в конце минувшего года. На установку и монтаж потребовалось немногим больше месяца. Под КТ оборудовали кабинет на первом этаже терапевтического корпуса, где раньше размещался профком и аптека.Главный врач ЦРБ Нелли Малейтина в первую очередь поблагодарила Минздрав, который остановил выбор на Березовской больнице:В Березовском районе проживают более 60,6 тысячи человек. В больнице давно назрела необходимость в приобретении компьютерного томографа. Особенно в период непростой эпидситуации. Оборудование новейшее, поэтому серьезную переподготовку прошел медперсонал – врачи-рентгенологи, рентген-лаборанты.Кстати, Березовская ЦРБ не единственное в области медучреждение, которое получило такой подарок. Современное оборудование для диагностики недавно появилось в Кобринской и Столинской ЦРБ. Планируется покупка еще нескольких аппаратов, сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко.