В Брестской области в 2021 году открылся третий кабинет КТ – в Березе

В Березовской центральной районной больнице с сегодняшнего дня заработал компьютерный томограф. Аппарат – один из 25 КТ, которые в республике закупили по линии Минздрава за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19.
Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, который сегодня посещает Березовский район – первый регион после назначения его на должность руководителя Брестчины, пришел поблагодарить березовских медиков за работу в условиях пандемии и принял участие в открытии кабинета КТ:
– За последние пять лет областным и местными бюджетами на укрепление материально-технической базы здравоохранения вложено около 68 миллионов рублей. Это высокотехнологичное оборудование, усиление хирургических отделений, скорые, КТ, МРТ, УЗИ. В нынешнем году мы уделяем большое внимание детской областной больнице, достраиваем новый корпус. Продолжим тепловую реабилитацию областной больницы. Будем покупать КТ, реанимобили – работа не заканчивается. Важно, что профессиональный уровень медиков области – на высоком уровне. И борьба с коронавирусом это еще раз подтвердила. Спасибо вам за труд. На Всебелорусском народном собрании Глава государства подчеркивал, что медики должны хорошо зарабатывать. Так и будет. Намеченные на пятилетку планы – масштабные.
Аппарат марки «Сименс» стоимостью 772 тысячи рублей поступил в Березу в конце минувшего года. На установку и монтаж потребовалось немногим больше месяца. Под КТ оборудовали кабинет на первом этаже терапевтического корпуса, где раньше размещался профком и аптека.
Главный врач ЦРБ Нелли Малейтина в первую очередь поблагодарила Минздрав, который остановил выбор на Березовской больнице:
– Когда принималось решение, у нас много чего не было, мы все рисковали. Но мы никого не подвели: в короткие сроки была изготовлена проектная документация, строители сделали свою работу профессионально, быстро и качественно произвели монтаж оборудования. Мы получили дополнительные средства из областного бюджета на модернизацию помещения – около 800 тысяч рублей. Предприятия Березы также выделили деньги, за которые мы смогли сделать ремонт в смежных помещениях, оборудовали палату постнаркозного пробуждения.
В Березовском районе проживают более 60,6 тысячи человек. В больнице давно назрела необходимость в приобретении компьютерного томографа. Особенно в период непростой эпидситуации. Оборудование новейшее, поэтому серьезную переподготовку прошел медперсонал – врачи-рентгенологи, рентген-лаборанты.
Кстати, Березовская ЦРБ не единственное в области медучреждение, которое получило такой подарок. Современное оборудование для диагностики недавно появилось в Кобринской и Столинской ЦРБ. Планируется покупка еще нескольких аппаратов, сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко.
– Министерство ведет работу по заключению контрактов с различными банками, участвует в программах. По договору с Азиатским банком развития ожидаем поступления большого количества оборудования, и в Брестской области уже в этом году поставим три КТ, два МРТ. Березе будет выделен передвижной рентгеновский комплекс, обновится также парк автомобилей скорой медпомощи.
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В Брестской области в 2021 году открылся третий кабинет КТ – в Березе
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Фото: Павел БОГУШ