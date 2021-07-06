На Брестчине утонули двое пожилых мужчин, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Вечером 3 июля 72-летний мужчина отправился ловить рыбу в реке Горынь в Столинском районе. По предварительной информации, он рыбачил, находясь в лодке. Пенсионер почувствовал недомогание – он упал в реку. Спасти его не удалось. На следующий день тело мужчины достали из воды сотрудники следственно-оперативной группы.
Утром 5 июля 68-летний житель Ляховичского района на велосипеде отправился в лес за ягодами. Предварительно установлено, что он сделал остановку рядом с мелиоративным каналом. Там мужчине стало нехорошо – он оказался в воде. Тело погибшего извлекли из воды работники МЧС.
По данным фактам проводятся проверки. Следователи осмотрели места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены родственники погибших и очевидцы произошедшего.
Фото из архива БЕЛТА
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В Брестской области утонули два пенсионера
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