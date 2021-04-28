В Брестской области сев яровых культур вышел на экватор

отметил, что аграрии вышли на 5 процентов засеваемых в смену кукурузных площадей:Угадать со сроком сева кукурузы даже в южных районах Брестской области в разгар весны непросто. В этом каждый сезон убеждаются аграрии СПК "Доропеевичи" Малоритского района, где под королеву полей в сравнении с другими культурами отводят самые большие площади., рассказал, который на мощном "Кировце" готовит почву под кукурузу, понимает, что лишнего времени в эти весенние дни нет:На севе кукурузы заняты механизаторы Анатолий Семенюк и Николай Михальчук. Первый за смену заделывает семена в среднем на 30–35 гектарах площадей. На его посевной агрегат пока основная нагрузка. Свою работу опытный тракторист-машинист делает безупречно. Прямо в поле из столовой хозяйства доставляют горячие обеды. Стоимость их невысокая. Основные затраты по приготовлению пищи на себя берет сельхозкооператив.Сев кукурузы постепенно активизируют и другие малоритские агропредприятия. В СУП "Хотиславский" под нее отводят более 2 тысяч гектаров. В работе пока один посевной агрегат., – поделился тактикойИз-за прохладной погоды на Брестчине сев кукурузы в нынешнем сезоне отстает от темпов минувших лет. В прошлом году, к примеру, в это время было засеяно более 45 процентов площадей, в том числе 59,6 процента – гибридами, предназначенными на зерно. Сейчас работа в поле набирает обороты.