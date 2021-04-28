В Брестской области сев яровых культур вышел на экватор

По состоянию на утро 28 апреля в целом яровой сев на Брестчине проведен на 221,7 тысячи гектаров, что составляет 49,3 процента к общей площади. Некоторое замедление темпов связано с тем, что более 200 тысяч гектаров в области отводят под кукурузу, а слишком холодная погода во второй половине апреля не позволяет аграриям набрать темпы. С приходом тепла, которое синоптики прогнозируют уже на ближайшие дни, работы должны ускориться. Кроме кукурузы и картофеля, сев яровых культур в основном завершен. Время гречихи и проса подойдет позже.
Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь отметил, что аграрии вышли на 5 процентов засеваемых в смену кукурузных площадей:
– Это примерно столько же, как было год назад. На зерно кукуруза посеяна почти на половине из 40 тысяч отведенных гектаров, на силос – на 5,6 процента. В общей сложности эта культура займет 205 тысяч гектаров – на уровне прошлого года.
Угадать со сроком сева кукурузы даже в южных районах Брестской области в разгар весны непросто. В этом каждый сезон убеждаются аграрии СПК "Доропеевичи" Малоритского района, где под королеву полей в сравнении с другими культурами отводят самые большие площади.
– Из запланированных 800 гектаров засеяли свыше четверти, рассказал главный агроном сельхозкооператива Вадим Плуценник. – В погожие дни задействуем два посевных агрегата. Тогда и добавляем в среднем по 4–5 процентов. Однако проходящие дожди не позволяют разогнаться как следует. Да и ночные заморозки тормозят темпы сева. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время они должны прекратиться. При благоприятной погоде сев рассчитываем завершить в первой декаде мая.
Тракторист-машинист Сергей Бойко, который на мощном "Кировце" готовит почву под кукурузу, понимает, что лишнего времени в эти весенние дни нет:
– Майское тепло придет, никуда не денется. Когда нарастут травы, пересяду за штурвал кормоуборочного "Ягуара" – заготавливать сенаж. Комбайн новый, приобрели его недавно. Скоро опробую в работе.
На севе кукурузы заняты механизаторы Анатолий Семенюк и Николай Михальчук. Первый за смену заделывает семена в среднем на 30–35 гектарах площадей. На его посевной агрегат пока основная нагрузка. Свою работу опытный тракторист-машинист делает безупречно. Прямо в поле из столовой хозяйства доставляют горячие обеды. Стоимость их невысокая. Основные затраты по приготовлению пищи на себя берет сельхозкооператив.
Сев кукурузы постепенно активизируют и другие малоритские агропредприятия. В СУП "Хотиславский" под нее отводят более 2 тысяч гектаров. В работе пока один посевной агрегат.
– Как только придет долгожданное тепло, сразу ускоримся, – поделился тактикой директор хозяйства Сергей Шельпук. – Тремя производительными сеялками у нас есть возможность закрывать по полторы сотни гектаров в день. На торфяники войдем в последнюю очередь.
Из-за прохладной погоды на Брестчине сев кукурузы в нынешнем сезоне отстает от темпов минувших лет. В прошлом году, к примеру, в это время было засеяно более 45 процентов площадей, в том числе 59,6 процента – гибридами, предназначенными на зерно. Сейчас работа в поле набирает обороты.
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В Брестской области сев яровых культур вышел на экватор
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