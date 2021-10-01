В Брестской области сев озимых зерновых выходит на финишную прямую. Активизированы все полевые работы

Согласно рекомендациям специалистов, юго-западный регион должен отсеяться последним в стране, до 2 октября. На сегодняшнее утро на Брестчине семена озимых зерновых культур заделаны в почву на 76,8 процента из 235 тысяч гектаров. По темпам сева область в лидерах. Каждый день аграрии добавляют в среднем по 5,5–6 процента.





Параллельно на полях активизировали и другие работы. В ОАО "Городец-Агро" Кобринского района, где побывали корреспонденты sb.by, на одном производственном участке сеяли озимые зерновые, убирали гречиху, кукурузу на силос и зерно, сахарную свеклу, продолжали заготавливать сенаж. Первый заместитель директора сельхозпредприятия Николай Веренич рассказал, что урожайность кукурузы, которую убирают на силос, на уровне 320 центнеров с гектара:

– Кукуруза выросла неплохая. В этом году под нее отвели 4 тысячи гектаров. Только 200 оставляем на зерно. Остальную убираем на силос, чтобы пополнить запас травяных кормов. Зерновых и зернобобовых мы намолотили свыше 12,7 тысячи тонн, добавив по валу к прошлому году. Рассчитываем собрать еще полторы – две тысячи тонн кукурузного зерна. Так что рацион для животных будет обеспечен.





Несколько лет подряд в хозяйстве выращивают гречиху. Начали с небольших объемов, год назад отвели под крупяную культуру 80 гектаров, нынешней весной увеличили посевы еще на треть.

На гречишное поле близ агрогородка Городец вывели сразу четыре производительных комбайна КЗС-1218. Два из них хозяйство приобрело в этом году. Доверили новенькие машины, пришедшие с завода уже после начала жатвы, старательным механизаторам Степану Ковганчуку и Андрею Данилюку. Госзаказ по гречихе "Городцу-Агро" доведен в объеме 115 тысяч тонн. После доработки урожай отправляют на ОАО "Брестхлебопродукт". С государством намерены рассчитаться полностью.





В самом разгаре и уборка сахарной свеклы. Копать корнеплоды начали на прошлой неделе. На ОАО "Жабинковский сахарный завод" отправили почти 4 тысячи тонн урожая. С каждого гектара получают в среднем по 430 центнеров свеклы. Сахаристость – 15,5 процента.

Развернув широким фронтом осеннюю уборку, в ОАО "Городец-Агро" со всей ответственностью заботятся об урожае будущего года. Сев озимых зерновых, под которые отвели 3,3 тысячи гектаров, подходит к завершению.

Высокие темпы полевых работ в ОАО "Стригово", "Батчи", "Кантри-Милк", "Агро-Кобринское" и других хозяйствах Кобринского района. Благоприятную погоду используют эффективно, чтобы качественно убрать все, что вырастили, и рассчитывать на хорошую отдачу полей в следующем году.





В комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома отметили, что в области высокими темпами идет уборка кукурузы, сахарной свеклы и других культур. Урожайность кукурузы, скашиваемой на зеленую массу, превышает 300 центнеров с гектара – на 45 центнеров больше, чем в прошлом году. Значительно выше отдача и площадей, убираемых на зерно – 101,3 центнера на круг. В регионе заготовили 2 миллиона 610 тысяч тонн сенажа – 100,2 процента к плану, 2 миллиона 970 тысяч тонн силоса – почти три четверти к заданию. Кукурузы на зеленую массу скошено 55 процентов к общей площади, так что силосом хозяйства должны быть обеспечены с запасом.





kurets@sb.by

