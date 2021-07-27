За оскорбление в свой адрес брестчанин убил и поджег знакомую. Не прекращая работу ни на один день, сотрудники уголовного розыска, следователи и эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили причастность мужчины спустя семь лет.
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15 мая 2014 года правоохранителям поступило сообщение о пропаже 25-летней жительницы Пружан. На следующий день обгоревший труп девушки был обнаружен в лесу недалеко от деревни Шубичи. На теле погибшей были зафиксированы многочисленные раны, что указывало на криминальный характер смерти. Тогда следователи возбудили уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью, но установить преступника не удалось.
В ходе поиска следователи и эксперты проверили около 9 тысяч человек. Выйти на след убийцы удалось при помощи генетической экспертизы. Преступником оказался 36-летний житель Бреста. Его задержали.
– Он дал признательные показания, в которых рассказал, что в тот вечер он встречался в Пружанах с друзьями. Молодые люди употребляли спиртное. Чуть позже на улице он встретил свою знакомую, с которой решил выпить наедине. Во время посиделок парень и девушка поругались. По словам задержанного, 25-летняя жительница Пружан оскорбила его. Молодой человек принялся избивать девушку. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, он вывез ее тело в лес и поджег, – сообщил sb.by официальный представитель Следственного комитета Юрий Пехота. – На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Брестчанин ранее судим не был.
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В Брестской области раскрыли жестокое убийство семилетней давности
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