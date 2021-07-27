В Брестской области раскрыли жестокое убийство семилетней давности

Скриншот видео

15 мая 2014 года правоохранителям поступило сообщение о пропаже 25-летней жительницы Пружан. На следующий день обгоревший труп девушки был обнаружен в лесу недалеко от деревни Шубичи. На теле погибшей были зафиксированы многочисленные раны, что указывало на криминальный характер смерти. Тогда следователи возбудили уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью, но установить преступника не удалось.В ходе поиска следователи и эксперты проверили около 9 тысяч человек. Выйти на след убийцы удалось при помощи генетической экспертизы. Преступником оказался 36-летний житель Бреста. Его задержали.– сообщил sb.by