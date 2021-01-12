В Брестской области пятые сутки разыскивают пропавшего 16-летнего парня

Подросток вышел из дома 8 января около 07:00. С тех пор его местонахождение не известно. По предварительным данным, парень мог выехать на территорию России.Алексей Василаке выглядит на свой возраст, рост – 175 см. У него карие глаза, темно-русые волосы. Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, обут в бежевые ботинки.Если вам что-нибудь известно о местонахождении парня, просим сообщить информацию в милицию по телефонам 102, 8 (029) 794-41-32 или 8 (033) 642-44-24.