Флешмоб, открытие музея, выставки и автопробег: в Брестской области готовятся к празднованию Дня народного единства

С флешмоба общественных организаций Ленинского района Бреста на городской Набережной 16 сентября стартуют мероприятия ко Дню народного единства в Бресте.

17 сентября в областном центре состоится региональный форум «Берестейский диалог», темой которого станет День народного единства. Ожидается, что в форуме примут участие директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза, проректор Академии управления при Президенте Валентина Швайко, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский и другие спикеры.

В городском парке культуры и отдыха Бреста установлена мемориальная доска на месте захоронения воинов Красной армии, погибших при освобождении Западной Беларуси в 1939 году. Она будет открыта в пятницу после возложения цветов к обелиску воинам, павшим в 1939, 1944–1945 годах. А на здании по улице Советской, 30 в этот день откроют памятную доску Герою Советского Союза Ивану Ермолаеву, который жил в Бресте.

В Барановичах откроется Музей народного единства на базе средней школы № 1.

В Березе 17 сентября откроют реконструированный памятный знак на месте Береза-Картузского концлагеря у красных казарм. Вечером в городе состоится праздничный концерт.

В Пинске ко Дню народного единства в Музее белорусского Полесья проходят тематические выставки и спектакль «Чорная панна Нясвіжа», в учреждениях образования – диалоговые площадки «Молодежь – за единство». В Пинской детской школе искусств, в которой недавно завершился капитальный ремонт, будет открыт исторический уголок «Единство в истории». 17 сентября состоится товарищеский матч по футболу между командами Пинска и Пинского района.

– На 18 сентября запланирован областной автопробег: старт – в Березе, финиш – в Брестской крепости. В Бресте в этот день состоится крестный ход в честь преподобномученика Афанасия, игумена Брестского. В областном центре на субботу запланирован ряд других мероприятий – областной турнир по внеаренному лазертагу, демонстрация возможностей подразделений МЧС, праздничный концерт, а в 22:30 небо над городом раскрасит праздничный фейерверк, – сообщила начальник отдела культуры Брестского горисполкома Светлана Семашко.

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