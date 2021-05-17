На Брестчине официально утвердили 102 места для купания, сообщает БЕЛТА.
Фото иллюстративного характера
Об этом рассказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Санитарные службы проверили готовность рекреационных зон к новому летнему сезону. Собственники привели в порядок места отдыха у воды и прилегающие территории. От мусора и лишней растительности были очищены берега и акватории. Некоторые скамейки, беседки, теневые навесы, кабинки для переодевания отремонтированы или заменены на новые. Привели в порядок также площадки для сбора отходов и санузлов.
Специалисты подтвердили, что регион готов к купальному сезону. Официально в области он стартует 1 июня, но некоторые жители из-за жарких дней открыли его немного раньше.
– Погода пока неустойчивая, но при желании купаться в водоемах уже можно. Во всех районах наши специалисты начали отборы проб воды на соответствие требованиям безопасности по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, – пояснили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Мониторинг рекреационных зон в Брестской области проводится регулярно. Представители санслужбы призывают отдыхающих соблюдать порядок, бережно относиться к оборудованию. Специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать правилами поведения на воде. Следует избегать купания в местах, где не обеспечена безопасность.
Фото: архив БЕЛТА
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В Брестской области определили более 100 мест для купания
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