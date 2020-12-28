В Каменецком и Лунинецком районах милиция обнаружила два мини-завода по производству самогона. Так, в агрогородке Каменюки у 58-летнего сельчанина обнаружен мини-завод по производству суррогата, а также 130 литров самогонной браги. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– 38-летний житель деревни Богдановка Лунинецкого района попался за изготовление самогона в больших объемах. У него обнаружили 120 литров браги. Хочется напомнить, что за изготовление крепких алкогольных напитков, полуфабрикатов грозит штраф до пяти базовых величин, а также конфискация продукта и самогонного аппарата.
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В Брестской области обнаружены два мини-завода по производству самогона
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович