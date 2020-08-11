Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.89
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Брестской области назвали районы с наиболее частыми жалобами на укусы клещей

В Брестской области назвали районы с наиболее частыми жалобами на укусы клещей

В Брестской области проанализировали информацию, связанную с обращениями граждан по поводу укусов клещей за 7 месяцев 2020 года.

– За 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в 1,2 раза уменьшилось количество пострадавших от укусов клещей, – проинформировали в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. – В 2020 году пострадало 3053 человека, в том числе 1237 (40,5%) детей и подростков в возрасте до 17 лет, в то время как в 2019 году  – 3691 человек, в том числе 1222 (33%) ребенка и подростка.

По данным специалистов, больше всего укусов зарегистрировано на территории города Бреста и Брестского района (992/562), Кобринского (433/131), Березовского (338/80), Жабинковского (198/57), Барановичского (182/127), Ганцевичского (144/28) районов.

– За 7 месяцев 2020 года по области  снято с пострадавших людейисследовано 1563 клеща, зараженность клещей боррелиями составила 41%, – отметили в центре. – Зараженность клещей возбудителями клещевого энцефалита за 7 месяцев текущего года составила 1,6%.

С целью снижения численности переносчиков клещевых инфекций и предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, в регионе проводятся акарицидные обработки от клещей на территориях зон отдыха, летних оздоровительных лагерей, парков, скверов, лесопарковых территориях, агроусадьбах и т. д. За 7 месяцев текущего года на территории области в борьбе с переносчиками клещевых инфекций проведены акарицидные обработки на площади 134,9 га.

– Наибольшему риску подвергают себя любители сбора даров леса  – ягод, грибов, лекарственных растений и т. д., но даже в черте города, на частном подворье, дачном участке возможна неприятная встреча с этими кровососами, – констатировали специалисты. – Численность клещей в природных биотопах области сохранится на высоком уровне, и, чтобы избежать заболеваний клещевыми инфекциями, при посещении мест обитания клещей следует защищать себя от их нападения.

Рекомендации прежние: одеваться так, чтобы максимально закрыть открытые участки тела, в одежду светлых тонов (чтобы легче заметить клеща), в качестве обуви лучше использовать резиновые сапоги или ботинки, а голову прикрывать косынкой, кепкой или капюшоном. Для отпугивания клещей необходимо использовать репелленты, которые можно купить в аптеках или магазинах (использовать в соответствии с инструкцией). Каждые два часа следует проводить само- и взаимоосмотры на наличие присосавшихся клещей. После посещения лесопарковых зон отдыха, дачных участков надлежит производить осмотр одежды, шерсть домашних животных, проводить ревизию принесенных в дом вещей (рюкзаки, рыболовные снасти, охотничье обмундирование, растения). Во время прогулок с детьми в парках и скверах рекомендуется не оставлять коляски с детьми возле деревьев, кустов, в зарослях высокой травы, а передвигаться лучше по тротуарам и дорожкам. Причем во время прогулок желательно идти по середине тропинки, не забираясь в заросли высокой травы. Следует помнить, что на территории с густым кустарником клещи чаще всего прикрепляются к одежде человека, когда он касается кустарников, травостоя или садится на траву.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
NVIDIA может показать видеокарты RTX 3000 уже 1 сентября
В морепродуктах нашли частицы микропластика
Когда стирается грань между мирным протестом и беспорядками?
Заявление КПРФ: события в Беларуси - не спонтанное выражение недовольства, а попытка госпереворота
Третья ночь беспорядков в Беларуси: тысяча задержанных, в том числе 4 координатора акций
В Барановичах совершен наезд на сотрудника милиции, водитель скрылся
Орбитальная обсерватория TESS успешно завершила основную миссию
В Гомеле умер арестованный мужчина, СК проводит проверку
Ипатов: использование информтехнологий началось еще на этапе организации избирательной кампании
Радужный хлеб в виде облака – любители домашней выпечки запустили мировой тренд в TikTok и Instagram
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Наша Маша и Волшебный орех
Караник: грустно видеть, как четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков
МВД: в Минске сбили сотрудника ГАИ
Древние гробницы с более чем 2000-летней историей обнаружены на юго-западе Китая
Военный эксперт: активная цветная революция опередила мирные протесты
Говорцова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Лексингтоне
Минздрав: посты об отказывающих в помощи медиках не соответствуют действительности
"Работаем в штатном режиме". Руководство Минского облпотребсоюза встретилось с коллективом Логойского филиала
Фотофакт. Содержимое сумок участников массовых беспорядков
Начальник цеха ОАО «Гомсельмаш»: своим примером мы призываем трудиться, а не участвовать в беспорядках
Завтра в Несвижском районе откроется экологическая тропа
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сбегут? Сбежали
Гродненская милиция проводит проверку по факту травмирования 5-летней девочки
«Что вам надоело в Беларуси? Порядок и чистота в вашей стране?»
Работники УП «МИНСКОБЛГАЗ»: Мы за стабильность и мир
Головченко: ситуация в промышленности абсолютно спокойная
«Может, славы какой-то хотел». Один из организаторов беспорядков рассказал о мотивах. Но делал это за деньги
В минских школах бьют окна и разрушают площадки
Возбуждено десять уголовных дел за повреждение автомобилей ГАИ в Минске
"Нам некогда отвлекаться, мы работаем над уникальными установками и освоением новых рынков": работники холдинга "Планар" не поддерживают призывы останавливать производства
Начальник производства ОАО «Агат – системы управления»: люди спокойно работают, чтобы обеспечить свои семьи
Оружие и взрывные устройства - задержан могилевчанин, собиравшийся на протесты в Минск
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бунт. Бессмысленный и беспощадный
Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах
Заявление ОО «Белорусский союз журналистов»
ГВПК обратился к трудовым коллективам, входящим в систему Госкомвоенпрома
«Мы не с теми, кто обещает золотые горы»: рабочие главного конвейера «Гомсельмаша» выразили позицию по поводу событий в стране
Гендиректор холдинга "Планар": чтобы сохранить перспективы для развития, нужно работать
Начальник цеха ОАО «Агат – электромеханический завод»: политике на производстве места нет
Баскетболисты минского клуба «Цмокi» продолжают подготовку к новому сезону
Внимание, фейк!
Сенатор Дьяченко: попытки политических экстремистов дестабилизировать ситуацию в Беларуси возмутительны
Названы продукты для защиты от коронавируса
мнение
Татьяна БИЗЮК
Ресурсы конвертируем в молодые таланты
В Бресте за медпомощью после беспорядков обратилось около 100 человек
Митрополит Павел призвал белорусов к благоразумию, миру и диалогу
Фотофакт. Пиротехнические изделия, изъятые у участников уличных беспорядков
Авторы
СКАНИРУЙТЕ