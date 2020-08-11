В Брестской области назвали районы с наиболее частыми жалобами на укусы клещей

В Брестской области проанализировали информацию, связанную с обращениями граждан по поводу укусов клещей за 7 месяцев 2020 года.

– За 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в 1,2 раза уменьшилось количество пострадавших от укусов клещей, – проинформировали в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. – В 2020 году пострадало 3053 человека, в том числе 1237 (40,5%) детей и подростков в возрасте до 17 лет, в то время как в 2019 году – 3691 человек, в том числе 1222 (33%) ребенка и подростка.

По данным специалистов, больше всего укусов зарегистрировано на территории города Бреста и Брестского района (992/562), Кобринского (433/131), Березовского (338/80), Жабинковского (198/57), Барановичского (182/127), Ганцевичского (144/28) районов.

– За 7 месяцев 2020 года по области снято с пострадавших людейисследовано 1563 клеща, зараженность клещей боррелиями составила 41%, – отметили в центре. – Зараженность клещей возбудителями клещевого энцефалита за 7 месяцев текущего года составила 1,6%.

С целью снижения численности переносчиков клещевых инфекций и предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, в регионе проводятся акарицидные обработки от клещей на территориях зон отдыха, летних оздоровительных лагерей, парков, скверов, лесопарковых территориях, агроусадьбах и т. д. За 7 месяцев текущего года на территории области в борьбе с переносчиками клещевых инфекций проведены акарицидные обработки на площади 134,9 га.

– Наибольшему риску подвергают себя любители сбора даров леса – ягод, грибов, лекарственных растений и т. д., но даже в черте города, на частном подворье, дачном участке возможна неприятная встреча с этими кровососами, – констатировали специалисты. – Численность клещей в природных биотопах области сохранится на высоком уровне, и, чтобы избежать заболеваний клещевыми инфекциями, при посещении мест обитания клещей следует защищать себя от их нападения.

Рекомендации прежние: одеваться так, чтобы максимально закрыть открытые участки тела, в одежду светлых тонов (чтобы легче заметить клеща), в качестве обуви лучше использовать резиновые сапоги или ботинки, а голову прикрывать косынкой, кепкой или капюшоном. Для отпугивания клещей необходимо использовать репелленты, которые можно купить в аптеках или магазинах (использовать в соответствии с инструкцией). Каждые два часа следует проводить само- и взаимоосмотры на наличие присосавшихся клещей. После посещения лесопарковых зон отдыха, дачных участков надлежит производить осмотр одежды, шерсть домашних животных, проводить ревизию принесенных в дом вещей (рюкзаки, рыболовные снасти, охотничье обмундирование, растения). Во время прогулок с детьми в парках и скверах рекомендуется не оставлять коляски с детьми возле деревьев, кустов, в зарослях высокой травы, а передвигаться лучше по тротуарам и дорожкам. Причем во время прогулок желательно идти по середине тропинки, не забираясь в заросли высокой травы. Следует помнить, что на территории с густым кустарником клещи чаще всего прикрепляются к одежде человека, когда он касается кустарников, травостоя или садится на траву.