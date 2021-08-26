В Брестской области наблюдается снижение уровня производственного травматизма

Об этом на заседании Брестского облисполкома сообщил начальник областного управления Департамента государственной инспекции труда Виктор Супрунович. Он отметил, что в регионе проводится постоянная работа, направленная на уменьшение количества несчастных случаев на производстве:

– В январе – июле производственные травмы получили 149 работников, что на 42 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертельные травмы получили 13, а тяжелые – 48 работников (в январе – июле 2020 года – 14 и 67 соответственно). В то же время рост производственного травматизма со смертельным исходом отмечен в Барановичском и Дрогичинском районах (с 0 до 2), Ганцевичском, Малоритском и Пинском (с 0 до 1). Наиболее травмоопасными отраслями остаются сельское хозяйство (шесть несчастных случаев со смертельным исходом) и строительство (восемь случаев с тяжелым исходом).





















Вместе с тем уровень производственного травматизма со смертельным и тяжелым исходом в Брестской области по-прежнему является одним из самых высоких в стране. По результатам проведенного анализа основными причинами несчастных случаев на производстве стали нарушение потерпевшими трудовой дисциплины, инструкции по охране труда (27%), личная неосторожность (21%), невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда (10%), неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест (4%).

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