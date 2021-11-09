В Брестской области на осенних каникулах прошли оздоровление около 8800 школьников

Около 8800 школьников прошли оздоровление на осенних каникулах в Брестской области, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

– В период осенних каникул в Брестской области была организована работа 239 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи и на базе специализированного учебно-спортивного заведения, – проинформировали в центре. По оперативным данным, прошли оздоровление 8,8 тысячи школьников Брестчины.

В центре добавили, что особое внимание было уделено заботе о детях социально незащищенных категорий: оздоровлено 128 детей-сирот, 57 детей-инвалидов, 332 ребенка, состоящих на профилактическом учете и находящихся в социально опасном положении.

Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием сроком 6 дней в среднем по области составила 37 рублей 70 копеек. Каждому ребенку оказана государственная помощь в виде удешевления стоимости путевок в сумме 25 рублей 20 копеек.

– Принимались все необходимые меры по созданию безопасных условий пребывания школьников в оздоровительных лагерях в условиях сложной эпидемиологической ситуации и в соответствии с методическими рекомендациями по профилактике возникновения и распространения COVID-19 при организации работы оздоровительных и санаторно-курортных организаций для детей, – отметили в центре. – Все лагеря обеспечивали ежедневный контроль за состоянием здоровья детей, регулярную влажную уборку всех помещений с использованием дезинфицирующих средств. При утреннем приеме детей осуществлялась термометрия, было обеспечено максимальное разобщение при организации дневного сна, питании. Развлекательные программы были организованы таким образом, чтобы исключить нахождение большого количества детей в одном месте. И проводились преимущественно на свежем воздухе.

В оздоровительных лагерях школьники Брестчины жили в соответствии с установленным режимом, посещали кинотеатры, театры, участвовали в различных мероприятиях. Кроме этого, каждый день дети получали полноценное трехразовое питание. В рационе присутствовали фрукты, соки, йогурты и другие полезные продукты.