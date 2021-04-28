В Брестской области госинспекторы выпустили из сетей в озеро около 300 кг рыбы

сказали в инспекции.Инспекторы знали о сложившейся ситуации, поэтому решили провести масштабный рейд на Споровском озере, в котором задействовали несколько экипажей из областной и межрайонных инспекций Брестской области.добавили в ведомстве.На весь период нерестового запрета озеро Споровское будет находиться под пристальным контролем инспекции.заключили в инспекции.