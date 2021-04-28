Около 300 кг рыбы госинспекторы выпустили из сетей в озере Споровском, расположенном в Брестской области, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.
– Озеро Споровское – уникальный водоем, составляющий единый природный комплекс с местными болотами и рекой Ясельдой. Условия для нереста здесь отменные: много донной растительности, укромных мест и хорошо прогретая вода, ведь при большой площади (1140 га) средняя глубина водоема составляет всего 1,4 м. Сейчас в озере активно нерестится лещ – этим спешат воспользоваться браконьеры, – сказали в инспекции.
Инспекторы знали о сложившейся ситуации, поэтому решили провести масштабный рейд на Споровском озере, в котором задействовали несколько экипажей из областной и межрайонных инспекций Брестской области.
– Инспекторы прочесали озеро специальными орудиями и извлекли из воды 16 сетей общей длиной более километра. При этом выпустили в водоем десятки особей отборной рыбы. По визуальным оценкам, браконьерский улов составил не менее 300 кг, – добавили в ведомстве.
На весь период нерестового запрета озеро Споровское будет находиться под пристальным контролем инспекции.
– За незаконно выловленную рыбу в период нереста нарушителям придется возмещать вред по тройным таксам. Например, каждая особь леща обойдется в 9 базовых величин (261 рубль). А если ущерб достигнет 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело, – заключили в инспекции.
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В Брестской области госинспекторы выпустили из сетей в озеро около 300 кг рыбы
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