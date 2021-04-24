В Брестской области чествуют лидеров посевной

На Брестчине первыми в республике завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур, перевыполнив план почти на 5 процентов и разместив их на 109 тысячах гектаров. В целом яровой клин в области в нынешнем году займет 449,4 тысячи гектаров. Более чем на 42 процентах этих площадей семена сельхозкультур уже заделаны в почву. Яровой рапс посеян на 1,2 тысячи гектаров, что составляет 100 процентов к доведенному объему. Завершен сев льна-долгунца, под который отвели 6 тысяч гектаров.
С сахарной свеклой аграрии Брестской области должны рассчитаться в ближайшие дни. Из 19 тысяч гектаров посеяно 16,5 тысячи, или 86,8 процента. Основная нагрузка нынче на тех, кто занят на севе кукурузы. Эту культуру в регионе планируют разместить на 205 тысячах гектаров, из которых примерно пятую часть отводят на зерно. На 6,5 тысячи гектаров гибриды кукурузы заделаны в почву. Ее сев только набирает обороты. Пришедшее похолодание и осадки отражаются на темпах работ. В прошлом году они были выше. По информации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, тогда по состоянию на 24 апреля была засеяна четверть кукурузных площадей. Но погодные условия сейчас не столь благоприятные, что отодвинуло сроки сева.
В каждом из районов чествуют лидеров посевной - людей, внесших важный личный вклад в обеспечение оптимальных сроков ответственной кампании. В Ивановском районе первый заместитель председателя райисполкома, начальник райсельхозпрода Виктор Безсилко и глава райкома профсоюза работников АПК Людмила Стасевич посетили ОАО "Машеровский" и ОАО "Горбаха", поощрив отличившихся участников весенне-полевых работ.
Отдельное внимание уделили созданию условий охраны труда и производственному быту работников, занятых на яровом севе, организации обслуживания техники.
Заслуженные награды в Ивановском районе получили уже многие участники трудового соревнования. В частности, Виктор Безсилко и Людмила Стасевич вручили их Константину Наумчику из СУП "Ляховичское", задействованному на внесении минеральных удобрений, и Сергею Мазько из ОАО "Бакуново" - на внесении органики.
В Лунинецком районе председатель райкома профсоюза работников АПК Ольга Ермоленок поблагодарила за работу и вручила благодарственные письма областного и районного комитетов профсоюза, денежные премии водителю КСУП "Городокский" Василию Орешкевичу, трактористу-машинисту ОАО "Лунинский" Вадиму Лобко. Лидеров сева тепло поздравил и заместитель начальника Лунинецкого райисельхозпрода Борис Обровец.
В КСУП "Городокский" Василий Орешкевич трудится водителем более 30 лет. Нынче подвозит семена к посевным агрегатам, работает безупречно. Молодой механизатор Вадим Лобко в ОАО "Лунинский" пришел недавно после сельскохозяйственного колледжа. Эта посевная кампания для него первая. Он зарекомендовал себя как старательный и ответственный работник.
Фото Брестского обкома профсоюза работников АПК и Павла БОГУША
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В Брестской области чествуют лидеров посевной
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