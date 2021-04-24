В Брестской области чествуют лидеров посевной

С сахарной свеклой аграрии Брестской области должны рассчитаться в ближайшие дни. Из 19 тысяч гектаров посеяно 16,5 тысячи, или 86,8 процента. Основная нагрузка нынче на тех, кто занят на севе кукурузы. Эту культуру в регионе планируют разместить на 205 тысячах гектаров, из которых примерно пятую часть отводят на зерно. На 6,5 тысячи гектаров гибриды кукурузы заделаны в почву. Ее сев только набирает обороты. Пришедшее похолодание и осадки отражаются на темпах работ. В прошлом году они были выше. По информации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, тогда по состоянию на 24 апреля была засеяна четверть кукурузных площадей. Но погодные условия сейчас не столь благоприятные, что отодвинуло сроки сева.В каждом из районов чествуют лидеров посевной - людей, внесших важный личный вклад в обеспечение оптимальных сроков ответственной кампании. В Ивановском районе первый заместитель председателя райисполкома, начальник райсельхозпрода Виктор Безсилко и глава райкома профсоюза работников АПК Людмила Стасевич посетили ОАО "Машеровский" и ОАО "Горбаха", поощрив отличившихся участников весенне-полевых работ.Отдельное внимание уделили созданию условий охраны труда и производственному быту работников, занятых на яровом севе, организации обслуживания техники.Заслуженные награды в Ивановском районе получили уже многие участники трудового соревнования. В частности, Виктор Безсилко и Людмила Стасевич вручили их Константину Наумчику из СУП "Ляховичское", задействованному на внесении минеральных удобрений, и Сергею Мазько из ОАО "Бакуново" - на внесении органики.В Лунинецком районе председатель райкома профсоюза работников АПК Ольга Ермоленок поблагодарила за работу и вручила благодарственные письма областного и районного комитетов профсоюза, денежные премии водителю КСУП "Городокский" Василию Орешкевичу, трактористу-машинисту ОАО "Лунинский" Вадиму Лобко. Лидеров сева тепло поздравил и заместитель начальника Лунинецкого райисельхозпрода Борис Обровец.В КСУП "Городокский" Василий Орешкевич трудится водителем более 30 лет. Нынче подвозит семена к посевным агрегатам, работает безупречно. Молодой механизатор Вадим Лобко в ОАО "Лунинский" пришел недавно после сельскохозяйственного колледжа. Эта посевная кампания для него первая. Он зарекомендовал себя как старательный и ответственный работник.Фото Брестского обкома профсоюза работников АПК и Павла БОГУША