В Брестской области чествуют лидеров посевной

На Брестчине по состоянию на сегодняшнее утро посеяно 66,3 процента ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.





В СУП "Хотиславский" Малоритского района сев ранних яровых проводят очень организованно. Еще не так давно сельхозпредприятие было проблемным. Когда его взяло под крыло ОАО "Брестский мясокомбинат" и помогло с обновлением машинно-тракторного парка, модернизацией ферм, комплексов, дела пошли в гору. Кстати, сами работники приложили к этому немало старания. Вот и сейчас на посевной в районе они среди лидеров. Особенно отличились механизаторы Андрей Нущик, который трудится на подготовке почвы, а также Эдуард Бурштын, занятый на севе яровых зерновых. Поздравить их с высокими результатами и вручить ценные подарки прямо в поле приехал председатель Брестского обкома профсоюза работников АПК Александр Солоневич.

—От личного вклада каждого участника сева очень многое зависит, — отметил Александр Павлович. —Однако какой бы современной ни была техника, ею должны управлять профессионалы, преданные своему делу.









Андрей Нущик, работающий на мощном "Кировце", подготовил 660 гектаров почвы под сев яровых культур. И это при том, что маневрировать такой техникой на мелкоконтурных полях (их в хозяйстве большинство) весьма непросто.

— Такие "клетки" преобладают на мелиорированных торфяниках, — говорит опытный механизатор. — Нужно торопиться, пока в почве есть влага.

Эдуард Бурштын сеет зерновые и зернобобовые на "Джон Дире". При хорошей погоде за смену его выработка составляет до 35—40 гектаров. С начала посевной записал на свой счет уже более 520 гектаров. Говорит, что техника подготовлена основательно, сбоев нет.

В хозяйстве осталось посеять около 15 процентов ранних зерновых и зернобобовых. Полностью рассчитались с овсом, ячменем, яровой тритикале, провели первую подкормку озимых культур на более чем 2 тысячах гектаров, отремонтировали 138 гектаров сенокосов и пастбищ, заканчивают сев многолетних трав.





Когда установится теплая погода, в "Хотиславском" примутся за сев кукурузы, под которую отвели 1750 гектаров, гречихи и других культур. Минеральных удобрений накопили достаточно, чтобы внести их в полном объеме. На днях приобрели новый "Джон Дир" мощностью 400 лошадиных сил, который успеют опробовать на посевной.

Четко и слаженно организован сев в СПК "Доропеевичи", ОАО "Красный партизан", СУП "Савушкино" и других малоритских хозяйствах. С ранними яровыми рассчитались в ОАО "Гвозница", ОАО "Мокраны". Близки к финишу и остальные.





Передовиков ответственной кампании лидеры профсоюза АПК сегодня поздравляют в ОАО "Вознесенский" Жабинковского и ОАО "Беловежский" Каменецкого районов.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Бартош рассказал sb.by, что в области осталось посеять около трети ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Холодная погода, установившаяся в последние дни, замедлила темпы работ. Хозяйства продолжили подготовку почвы, кое-где и сев. За 24 марта прибавили 0,6 процента. С потеплением должны выйти на прежние объемы.



