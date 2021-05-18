Восемь электронных ярмарок вакансий состоятся в Брестской области в период с 18 по 20 мая. Об этом сообщает БЕЛТА.
Сегодня в онлайн-формате мероприятие пройдет в Кобринском районе. Актуальные предложения по трудоустройству поступят от ОАО "Городец-Агро", которое заявило 14 вакансий. Ознакомиться со свободными местами можно на сайте e-vacancy.by с 10:00 до 11:00. У соискателей будет возможность задать интересующие вопросы, получить консультацию, оставить резюме, получить приглашение на собеседование.
В среду, 19 мая, в Брестской области пройдут две электронные ярмарки вакансий. В период с 10:00 до 12:00 мероприятие состоится в Жабинковском районе, а с 11:00 до 12:00 – в Пинске. Вакантные места предложат ОАО "Полесье" и местный автобусный парк. От предприятий поступит 67 актуальных предложений по трудоустройству.
Еще пять ярмарок состоятся 20 мая. С 10:00 до 11:00 на сайте e-vacancy.by можно ознакомиться с предложениями, которые есть в Пружанском районе. В это же время мероприятие пройдет в Барановичах и Барановичском районе. Вакансии предложат ОАО "Барановичский автоагрегатный завод" и "Барановичихлебопродукт". С 10:00 до 12:00 к электронной ярмарке присоединится Ивановский район. В ней примут участие три организации, которые предложат 31 вакансию. В Ивацевичском районе такое мероприятие проведут с 14:00 до 15:00.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
522
В Брестской области 18–20 мая пройдут восемь электронных ярмарок вакансий
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter