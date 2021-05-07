Сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко и первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец возложили венок к Вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Здесь наши солдаты приняли первый бой с фашистами, проявили мужество и героизм в борьбе с врагом.
Как отметил Иван Крупко, для всех нас праздник День Победы имеет особое значение. Большая цена была уплачена за право будущих поколений жить и созидать, быть счастливыми и дарить радость близким. Это день, когда мы вспоминаем страшные события Великой Отечественной войны, подвиг наших дедов и прадедов. С каждым годом особенно остро чувствуем связь поколений и понимаем, как важен мир для всех нас. Поэтому так важно сохранить воспоминания фронтовиков, передать подрастающему поколению правду о прошедшей войне и цене нашей Победы, о героях, которые подарили нам мирное небо и отстояли право жить и трудиться на родной земле.
Память о них навсегда останется в наших сердцах, а их заслуги – пример для нас.
Фото Валерия КОРОЛЯ
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В Брестской крепости возложили венок
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