В Брестской крепости возложили венок

Как отметил Иван Крупко, для всех нас праздник День Победы имеет особое значение. Большая цена была уплачена за право будущих поколений жить и созидать, быть счастливыми и дарить радость близким. Это день, когда мы вспоминаем страшные события Великой Отечественной войны, подвиг наших дедов и прадедов. С каждым годом особенно остро чувствуем связь поколений и понимаем, как важен мир для всех нас. Поэтому так важно сохранить воспоминания фронтовиков, передать подрастающему поколению правду о прошедшей войне и цене нашей Победы, о героях, которые подарили нам мирное небо и отстояли право жить и трудиться на родной земле.Память о них навсегда останется в наших сердцах, а их заслуги – пример для нас.Фото Валерия КОРОЛЯ