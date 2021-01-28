В Брестской крепости презентовали проект «Содружество: от Буга до Байкала»

Автопробег, посвященный двум памятным датам, является гражданско-патриотической акцией, несущей в себе глубокий воспитательный потенциал. Он призван содействовать пропаганде патриотического подвига народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма, воспитанию у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев, а также привлечению внимания общественности к духовным ценностям и героическому прошлому.во время своего выступления рассказал:Одними из первых, кто изъявил свое желание присоединиться к автопробегу, стали. Дружная семья уже много лет ведет активный образ жизни, супруги любят путешествовать и открывать для себя что-то новое, но главное – делают они это всегда вместе.– поделился Павел Губский.Старт автопробега намечен на десять утра 9 мая 2021 года. Сбор и построение участников будет происходить на автостоянке у Брестской крепости. Стать участником патриотической колонны смогут все желающие, зарегистрировавшиеся в установленном порядке. В машине вместе с водителем смогут находиться и пассажиры.Важным критерием для участия в автопробеге, помимо исправного транспортного средства, является наличие водительского удостоверения установленного образца, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, троса буксировочного и запасного колеса.Заявки на участие можно отправить до 20 апреля 2021 года (с пометкой «Автопробег») в Республиканское общественное объединение «Русское общество». В заявке необходимо указать ФИО, дату рождения, госномер автомобиля, название автомобиля. Предоставить: копию водительского удостоверения, копию паспорта транспортного средства, копию свидетельства о страховании транспортного средства. Справки по телефону +375(29)828-50-00 (Алексей Федорович Манец).отметил