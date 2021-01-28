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В Брестской крепости презентовали проект «Содружество: от Буга до Байкала»

В конференц-зале Музея обороны Брестской крепости состоялась презентация проекта автопробега Брест – Иркутск – Брест «Содружество: от Буга до Байкала», посвященного 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».


Автопробег, посвященный двум памятным датам, является гражданско-патриотической акцией, несущей в себе глубокий воспитательный потенциал. Он призван содействовать пропаганде патриотического подвига народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма, воспитанию у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев, а также привлечению внимания общественности к духовным ценностям и героическому прошлому.

Организатор акции Алексей Манец во время своего выступления рассказал:


– В ходе автопробега Брест – Иркутск – Брест планируется проехать в общей сложности 16 тысяч километров, встретиться с десятком патриотических клубов и организаций России, а также посетить места боевой славы. Участники автопробега намерены привезти на озеро Байкал копию легендарного знамени 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 42-й стрелковой дивизии (оригинал знамени, один из самых ценных экспонатов, хранится в Музее обороны Брестской крепости), а также капсулу с ее землей, и торжественно передать все это городу Иркутску. Есть мысль набрать в емкость воды из Буга и вылить ее в Байкал. И также проделать в обратном направлении.

Одними из первых, кто изъявил свое желание присоединиться к автопробегу, стали Павел Константинович и Татьяна Николаевна Губские. Дружная семья уже много лет ведет активный образ жизни, супруги любят путешествовать и открывать для себя что-то новое, но главное – делают они это всегда вместе.


– Моя любовь к путешествиям идет с самой юности. В свое время я объездил весь Советский Союз с рюкзачком. Годы идут, а тяга к странствиям не проходит. Супруга поддерживает меня в этом деле. Тысячи совместных километров у нас за спиной. Последние лет 15 мы активно ездим по нашей любимой стране. Когда узнали про такую прекрасную инициативу, долго не думая, решили в ней поучаствовать. Ведь сейчас такое время, когда надо особенно стараться, чтобы память о нашем трагическом прошлом не была забыта. Нужно показывать и рассказывать молодежи о том, что было и чего не нужно допускать, – поделился Павел Губский.


Старт автопробега намечен на десять утра 9 мая 2021 года. Сбор и построение участников будет происходить на автостоянке у Брестской крепости. Стать участником патриотической колонны смогут все желающие, зарегистрировавшиеся в установленном порядке. В машине вместе с водителем смогут находиться и пассажиры.
Важным критерием для участия в автопробеге, помимо исправного транспортного средства, является наличие водительского удостоверения установленного образца, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, троса буксировочного и запасного колеса.


Заявки на участие можно отправить до 20 апреля 2021 года (с пометкой «Автопробег») в Республиканское общественное объединение «Русское общество». В заявке необходимо указать ФИО, дату рождения, госномер автомобиля, название автомобиля. Предоставить: копию водительского удостоверения, копию паспорта транспортного средства, копию свидетельства о страховании транспортного средства. Справки по телефону +375(29)828-50-00 (Алексей Федорович Манец).


– Мы планируем по пути следования основной группы подключить и других участников, которые будут ехать от определенного города или населенного пункта до следующей точки остановки. Скажем так, локальные группы автомобилистов. Например, из Бреста до Пинска, а от Пинска до Минска поедут уже другие. И так по всему маршруту, – отметил председатель Республиканского общественного объединения «Русское общество» Сергей Молодов.






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Фото: Павел БОГУШ
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